Ομολογία του ενοικιαστή - Αυτός σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και έκρυψε τη σορό της σε χωράφι

Τραγικό τέλος έλαβαν σήμερα, 21 Ιουνίου 2026, οι έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν σορό σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την οικία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος αλλοδαπός ενοικιαστής της, ο οποίος τελούσε ήδη υπό κράτηση και αντιμετωπιζόταν ως ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα και να υπέδειξε ο ίδιος το σημείο ταφής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι το κίνητρο της πράξης ήταν διαφορές που προέκυψαν σχετικά με το μίσθιο ακίνητο, φέρεται δε να δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια καυγά χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο εναντίον της γυναίκας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές δεν φαίνεται να υιοθετούν το συγκεκριμένο σενάριο ως πλήρως πειστικό, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο διαφορετικών κινήτρων πίσω από το έγκλημα που έχει συγκλονίσει τα Χανιά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ο 43χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βάρος του, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης μετέβη ιατροδικαστής, προκειμένου να διενεργήσει την προβλεπόμενη εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος αλλοδαπός ενοικιαστής της τελούσε ήδη υπό κράτηση στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης, που αφορά ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από εντατικές ανακριτικές πιέσεις εκ μέρους των ερευνητών, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα, δίνοντας τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της εξαφανισμένης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο 43χρονος φέρεται να προσπάθησε να στρέψει τις υποψίες των αρχών προς τον αδελφό της 45χρονης, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι ο ίδιος δεχόταν απειλές κατά της ζωής του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν από τις αρχές σε πολλαπλά σημεία της οικίας του 43χρονου, μεταξύ των οποίων το πάτωμα, η τηλεόραση και η σφουγγαρίστρα, καθώς και στο εσωτερικό του οχήματός του. Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, τον τοποθέτησαν άμεσα στο επίκεντρο των ερευνών.

Ο 43χρονος είχε χαρακτηριστεί από νωρίς ως ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, για δύο κυρίως λόγους: αφενός διότι φέρεται να ήταν το τελευταίο πρόσωπο που είδε την 45χρονη πριν χαθούν τα ίχνη της, αφετέρου διότι κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του στις αρχές φέρεται να υπέπεσε σε σειρά αντιφάσεων που δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ερευνητές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του εγκλήματος συνεχίζονται.