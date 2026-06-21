Υδρογονάνθρακες: Το χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις σε Κέρκυρα και Κυπαρισσιακό- Πότε ξεκινούν οι έρευνες

Η προοπτική πραγματοποίησης δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο ενισχύεται μετά την είσοδο της αμερικανικής Chevron στο Block 10 του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Η περιοχή χαρακτηρίστηκε από τον Andrew Deighan, Διευθυντή Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της εταιρείας, ως «ενδιαφέρουσα και ανεξερεύνητη», γεγονός που υπογραμμίζει το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές θαλάσσιες παραχωρήσεις.

Παράλληλα, εξελίξεις δρομολογούνται στο Block 2 δυτικά της Κέρκυρας, όπου έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Η συμμετοχή της Chevron στο Block 10 με ποσοστό 70% εγκρίθηκε ήδη σε χρόνο – ρεκόρ, καθώς το αίτημα υποβλήθηκε στις 28 Μαΐου και οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Έτσι, το μερίδιο της HELLENiQ ENERGY που κατείχε το σύνολο της παραχώρησης διαμορφώνεται σε 30%.

Το Block 10 βρίσκεται στην 2η ερευνητική φάση καθώς έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά και δισδιάστατες (2D) και τρισδιάστατες (3D) σεισμικές καταγραφές. Συγκεκριμένα έγινε πρόσκτηση 1.210 χιλιομέτρων σεισμικών 2D το 2022, και ακολούθησε για πρώτη φορά η πρόσκτηση 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων σεισμικών 3D που καλύπτουν το 88% της παραχώρησης. Το επόμενο βήμα είναι η διενέργεια τρισδιάστατων σεισμικών στο γειτονικό Block Α2, η αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και η λήψη απόφασης για την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης η οποία τοποθετείται μετά το 2027 – 2028.

Θα προηγηθεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η γεώτρηση στο Block 2 δυτικά της Κέρκυρας, μέτοχοι του οποίου είναι οι ExxonMobil με 60%, Energean (που έχει και το ρόλο του διαχειριστή) 30% και HELLENiQ ENERGY με 10%.

Είναι, υπενθυμίζεται, η 1η ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια για την προετοιμασία της οποίας επίκεινται σημαντικές εξελίξεις. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί από την κοινοπραξία η επιλογή του λιμανιού που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της γεώτρησης (μεταφορά υλικών κλπ.) Υποψήφια είναι τα λιμάνια της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Αστακού. Θα ακολουθήσει έως τις αρχές Ιουλίου η κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση, στην οποία θα περιληφθούν και τα αποτελέσματα της βασικής περιβαλλοντικής έρευνας που αναμένονται τις επόμενες ημέρες (αφορά την καταγραφή του βυθού).