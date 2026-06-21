Πάτρα: Πέντε χρόνια κάθειρξη τον περίμεναν- Συνελήφθη άνδρας που καταζητούνταν για κλοπές

Ανδρας συνελήφθη χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε δύο εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσε Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής, καθώς και καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας.

Με την τελευταία, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψη του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής, καθώς και καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής