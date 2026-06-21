Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο κατασκευαστής πολυκατοικιών Νικόλαος Διονυσόπουλος

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Διον. Διονυσόπουλος, συνταξιούχος κατασκευαστής πολυκατοικιών, αφήνοντας πίσω του μια ζωή αφιερωμένη στον κατασκευαστικό κλάδο της πόλης.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στις 1 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Ο εκλιπών υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες του κατασκευαστικού κόσμου της Πάτρας, με έργο που σφράγισε την πολεοδομική εικόνα της πόλης στις δεκαετίες που πέρασαν.