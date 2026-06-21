Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο κατασκευαστής πολυκατοικιών Νικόλαος Διονυσόπουλος

Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο
Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Διον. Διονυσόπουλος, συνταξιούχος κατασκευαστής πολυκατοικιών, αφήνοντας πίσω του μια ζωή αφιερωμένη στον κατασκευαστικό κλάδο της πόλης.
Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στις 1 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Ο εκλιπών υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες του κατασκευαστικού κόσμου της Πάτρας, με έργο που σφράγισε την πολεοδομική εικόνα της πόλης στις δεκαετίες που πέρασαν.
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