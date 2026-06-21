Πάτρα: Προβολή «Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη- Καταγγελία για αγνόηση συνδιοργανωτών

Την αποχώρησή τους από την εκδήλωση προβολής της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο αίθριο του Δημαρχείου Πατρέων, ανακοίνωσαν η ΑΜΚΕ «Καλλιτεχνική Διάδραση» και το κινηματογραφικό περιοδικό Camera Stylo.

Αιτία της αποχώρησης αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η μονομερής προχώρηση του Δήμου Πατρέων στη διοργάνωση της εκδήλωσης, χωρίς καμία αναφορά στους φορείς που συμμετείχαν στην προετοιμασία της, καθώς και η φερόμενη αυτούσια χρήση κειμένου του κινηματογραφιστή και κριτικού Γιάννη Καραμπίτσου, χωρίς την αναγκαία αναφορά στο όνομά του. Ο Γιάννης Καραμπίτσος δεν θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη εισήγησή του στην εκδήλωση.

Συγκεκριμένα, η σχετική του ανακοίνωση, αναφέρει: "Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Δελτίου Τύπου του Δήμου Πατρέων (με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2026) για την προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στο αίθριο του νέου Δημαρχείου, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καλλιτεχνική Διάδραση και η συντακτική ομάδα του κινηματογραφικού περιοδικού Camera Stylo επιθυμούν να διευκρινίσουν τα κάτωθι προς το κινηματογραφόφιλο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης της πόλης:

Αποχώρηση από τη Συνδιοργάνωση: Παρά την αρχική συμφωνία, τον σχεδιασμό και την έγκαιρη προετοιμασία από πλευράς μας για την επιστημονική και κινηματογραφική επιμέλεια της εκδήλωσης, ο Δήμος Πατρέων επέλεξε να προχωρήσει μονομερώς στην έκδοση ανακοίνωσης, παραλείποντας πλήρως την αναφορά στη συμμετοχή των φορέων μας, καθώς και στην προγραμματισμένη εισήγηση. Ως εκ τούτου, δηλώνουμε ότι αποσύρουμε πλήρως την αιγίδα, τη συμμετοχή και τη συνεργασία μας από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Οικειοποίηση Πνευματικής Εργασίας: Επισημαίνουμε ότι το επίσημο κείμενο που δημοσιεύθηκε από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού για τη θεμελίωση και το σκεπτικό της προβολής, αποτελεί αυτούσια χρήση (copy-paste) του γραπτού υλικού και των αναλύσεων που συντάχθηκαν προσωπικά από τον σκηνοθέτη, κριτικό και επιμορφωτή κινηματογράφου Γιάννη Καραμπίτσο, το οποίο είχε αποσταλεί αρμοδίως στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνδιοργάνωσης. Η παράλειψη αναφοράς στον δημιουργό του κειμένου αποτελεί σοβαρή θεσμική και δεοντολογική απρέπεια.

Ακύρωση Εισήγησης και Συζήτησης: Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο Γιάννης Καραμπίτσος δεν θα παρευρεθεί στην αυριανή εκδήλωση για την προγραμματισμένη εισήγηση και τη συζήτηση με το κοινό, καθώς οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν δεν συνάδουν με τον απαιτούμενο σεβασμό προς την κινηματογραφική παιδεία και τον πνευματικό μόχθο.

Το περιοδικό Camera Stylo και η ΑΜΚΕ Καλλιτεχνική Διάδραση θα συνεχίσουν να υπηρετούν τον ανεξάρτητο πολιτικό κινηματογράφο και την επιμόρφωση του κοινού, μέσα από αυτόνομες δράσεις που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και τον σεβασμό στους δημιουργούς και τους θεατές".