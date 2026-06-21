Πάτρα: Υπό έρευνα η φωτιά στο κλεμμένο ΙΧ- Στο στόχαστρο το σενάριο εμπρησμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρμόδιων αρχών για περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πλατεία Πίνδου στην Πάτρα, όπου ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου στις 2:30.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ωστόσο το όχημα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όχημα φέρεται να ήταν κλεμμένο από περιοχή της Αττικής, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εκ προθέσεως πυρπόλησης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα.

Το περιστατικό δεν εξετάζεται μεμονωμένα, καθώς οι αρχές το συσχετίζουν με σειρά ανάλογων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη, προσθέτοντας νέα διάσταση στις έρευνες.

Οι έρευνες για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτίων της πυρκαγιάς συνεχίζονται.