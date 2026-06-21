Ναύπακτος: Μια πόλη- κόσμημα αποκαλύπτεται μέσα από τον φακό- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα εκτενές βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την ομορφιά της Ναυπάκτου, μιας από τις πιο γραφικές πόλεις της Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα από το υλικό ξεδιπλώνονται τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης: το εμβληματικό ενετικό λιμάνι, το επιβλητικό κάστρο που δεσπόζει στο βουνό, η γοητευτική παλιά πόλη με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, καθώς και οι κρυστάλλινες παραλίες της περιοχής.

Η Ναύπακτος, γνωστή και ως Λεπάντο, φέρει βαθιά ιστορικά αποτυπώματα αιώνων, που συνυπάρχουν αρμονικά με τη ζωντάνια μιας σύγχρονης παραθαλάσσιας πόλης. Η πόλη της Αιτωλοακαρνανίας παραμένει έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της χώρας.