Εξαφάνιση Σταυρούλας: Κίνητρα, αντιφάσεις και ίχνη που προβληματίζουν

Σε εξέλιξη παραμένει η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες σε διάφορα σημεία της πόλης.

Υπό κράτηση παραμένει 43χρονος, ενοικιαστής της γυναίκας, ο οποίος είχε αρχικά συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση και επιμένει στην αθωότητά του.

Τα ευρήματα

Οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην οικία του 43χρονου φέρονται να ανήκουν στην εξαφανισμένη γυναίκα, γεγονός που τον τοποθέτησε στο επίκεντρο των ερευνών. Τα ίχνη αίματος εντοπίστηκαν σε πολλαπλά σημεία του σπιτιού, μεταξύ των οποίων το πάτωμα, η τηλεόραση και η σφουγγαρίστρα.

Παράλληλα, ίχνη αίματος φέρονται να βρέθηκαν και στο εσωτερικό του οχήματός του, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκουν επίσης στην 45χρονη. Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων από το όχημα αναμένονται και θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τα φερόμενα κίνητρα

Οι αρχές φέρεται να διερευνούν το ενδεχόμενο σεξουαλικών κινήτρων πίσω από την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το σενάριο κατά το οποίο έγινε προσπάθεια ερωτικής προσέγγισης, η κατάσταση ξέφυγε και οδήγησε σε έγκλημα. Σε περίπτωση που τα ίχνη αίματος στο όχημα ανήκουν στην εξαφανισμένη, οι αρχές εκτιμούν ότι ο εμπλεκόμενος ενδέχεται να μετέφερε τη σορό αμέσως μετά, προκειμένου να την αποκρύψει.

Οι αντιφάσεις

Ο 43χρονος έχει καταθέσει επανειλημμένως στις αρχές, ωστόσο οι καταθέσεις του φέρεται να περιέχουν αντιφάσεις. Χαρακτηριστικά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η τελευταία του συνάντηση με την 45χρονη έγινε στις 29 Μαΐου, ενώ από μαρτυρίες και λοιπά στοιχεία προκύπτει ότι το ραντεβού πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, στις 16:45. Στις 17:00 της ίδιας ημέρας, το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκης φέρεται να απενεργοποιήθηκε, ενώ εκείνη ήταν και η τελευταία της σύνδεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 43χρονος, μετά την τελευταία του κατάθεση, εξαφανίστηκε για ορισμένο διάστημα, επικαλούμενος αργότερα απειλές κατά της ζωής του.

Θεωρείται πιθανό να εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, αυτή τη φορά για ανθρωποκτονία, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της εξαφανισμένης συνεχίζονται.