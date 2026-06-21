Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ποιος σκότωσε σκόπιμα τον σκύλο της Γαστούνης; Το βίντεο που εξόργισε την Ελλάδα- Σκληρές εικόνες

Ποιος σκότωσε σκόπιμα τον σκύλο της Γαστ...

Η Ομοσπονδία βάζει 3.000 ευρώ για να βρεθεί ο δράστης

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε στη Γαστούνη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όχημα φέρεται να πάτησε σκόπιμα σκύλο, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Το ζώο, ηλικίας άνω των 20 ετών, ήταν γνωστό στη γειτονιά του Σταθμού.

Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) ανακοίνωσε επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ για όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου οδηγού.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες εξέτασης υλικού από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και κατοικιών της περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό σαφούς απεικόνισης του γκρι ΙΧ που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κακοποίηση ζώου που επιφέρει τον θάνατό του συνιστά κακούργημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ειδήσεις Τώρα

Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Νεκρός 70χρονος, εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου

Αυθαίρετα: Ο ηλεκτρονικός έλεγχος φέρνει τέλος στα «παραθυράκια»

Μέση Ανατολή: Επανεκκίνηση συνομιλιών σε κλίμα αβεβαιότητας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γαστούνη Σκύλος
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0393\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf\u03cd\u03bd\u03b7","\u03a3\u03ba\u03cd\u03bb\u03bf\u03c2"]
835344
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις