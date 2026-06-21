Ποιος σκότωσε σκόπιμα τον σκύλο της Γαστούνης; Το βίντεο που εξόργισε την Ελλάδα- Σκληρές εικόνες

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε στη Γαστούνη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όχημα φέρεται να πάτησε σκόπιμα σκύλο, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Το ζώο, ηλικίας άνω των 20 ετών, ήταν γνωστό στη γειτονιά του Σταθμού.

Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) ανακοίνωσε επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ για όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου οδηγού.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες εξέτασης υλικού από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και κατοικιών της περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό σαφούς απεικόνισης του γκρι ΙΧ που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κακοποίηση ζώου που επιφέρει τον θάνατό του συνιστά κακούργημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι έρευνες συνεχίζονται.