Μέση Ανατολή: Επανεκκίνηση συνομιλιών σε κλίμα αβεβαιότητας

Οι νέες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα στην Ελβετία, παρά το γεγονός ότι ο ιρανικός στρατός δήλωσε χτες, Σάββατο, πως έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο.

Ο αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι «η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά». Πιο πριν, το Ιράν ανέφερε ότι το κλείσιμο των Στενών ήρθε ως απάντηση στα φονικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Αργά το Σάββατο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναχώρησε από την Ουάσιγκτον για τις συνομιλίες στην Ελβετία.

Ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έχει ήδη φτάσει εκεί.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Κυριακή. Ο Βανς δήλωσε ότι ελπίζει να σημειωθεί πρόοδος «στο ζήτημα των πυρηνικών» καθώς και «στο θέμα της εκεχειρίας στον Λίβανο».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στην πτήση του, ρωτήθηκε για τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο. Απάντησε:

«Τα πράγματα στην πραγματικότητα βελτιώνονται εκεί και η κατάσταση φαίνεται να αποκλιμακώνεται λίγο».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η χώρα του θα απαιτήσει «η άλλη πλευρά να τηρήσει τις δεσμεύσεις της».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, θα παραστεί στην έναρξη των συνομιλιών. Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν μια αρχική συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιελάμβανε και το μέτωπο του Λιβάνου και είχε άμεση ισχύ. Η συμφωνία προβλέπει περαιτέρω συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

Πρόσθετο εμπόδιο, πάντως, αποτελούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Το Σάββατο, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και ότι σκότωσαν «δεκάδες» μέλη της οργάνωσης.

Η IDF ανέφερε επίσης ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως όταν ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά. Ωστόσο, το απόγευμα της Παρασκευής επιβεβαιώθηκε άμεση εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Πριν από τη συμφωνία, το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι δεν σκόπευε να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο και υποστήριζε ότι η σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ ήταν ξεχωριστή από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι οι επιθέσεις του στον Λίβανο αποσκοπούν στο να «υπονομεύσουν» τη γενικότερη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.