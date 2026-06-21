Μυστήριο στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Νεκρός 70χρονος, εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του χωριού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, του sinidisi.gr τον άτυχο άνδρα, με τα αρχικά Π.Β., εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Τα παιδιά σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.
Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο.
Στο σημείο μετέβη ο ιατροδικαστής, ο οποίος προχώρησε στην προβλεπόμενη εξέταση, ενώ τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.
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