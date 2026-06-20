Δύο 17χρονοι από την Ελλάδα σε διεθνές κύκλωμα σαδιστών και πορνογραφίας ανηλίκων

Οι δύο ανήλικοι Έλληνες, ηλικίας 17 ετών από την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύφθηκαν μετά από συνεργασία της Ελληνικής Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο ανήλικοι από την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, είναι μέλη εξτρεμιστικής – σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, η οποία αποτελεί ένα οργανωμένο δίκτυο με διεθνή δράση μέσω διαδικτύου, γνωστό για τη στοχοποίηση ανηλίκων μέσα από πλατφόρμες του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ανήλικοι, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, απειλούσαν και εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε.

Παράλληλα, παρότρυναν τα ανήλικα θύματα να προχωρήσουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, μεταξύ των οποίων και η χάραξη στο σώμα τους ονομάτων ή ψευδώνυμων, που χρησιμοποιούσαν στους εν λόγω λογαριασμούς μέσω των οποίων δραστηριοποιούνταν.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των δύο 17χρονων από την Ελλάδα, για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού (NCMEC και HomelandSecurityInvestigation των Η.Π.Α.), εντοπίστηκαν οι δύο διαδικτυακοί χρήστες εντός ελληνικής επικράτειας

Πώς λειτουργεί το δίκτυο των σαδιστών

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη του της εν λόγω ομάδας, μέσω απειλών, εκβιασμών και έντονης ψυχολογικής πίεσης επιδιώκουν τον εξαναγκασμό των ανήλικων θυμάτων τους στην παραγωγή και αποστολή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης.

Επίσης, παροτρύνουν ή εξαναγκάζουν τα θύματά τους σε πράξεις αυτοτραυματισμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται και προσπάθεια ώθησής τους σε αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονικές ενέργειες.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση έπειτα από σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες, ενώ από την αλληλογραφία που έγινε με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία, οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου και οι τόποι κατοικίας των εμπλεκομένων ατόμων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, που έγινε το πρωί της Πέμπτης (18/6/26) από κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο Ηράκλειο Κρήτης με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορούμενων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, σκληρός δίσκος Η/Υ και εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που έγινε στα ψηφιακά πειστήρια, βρέθηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο αυτοτραυματισμού ατόμων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.