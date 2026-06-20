«Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ» επιμένει ο αμερικανικός στρατός – Συνεχίζεται το διπλωματικό «θρίλερ»

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε το βράδυ του Σαββάτου (20/6/26) τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

Όλα αυτά, ενώ συνεχίζονται οι «προπαρασκευαστικές» συνομιλίες μεταξύ διπλωματών στο Μπούργκενστοκ κοντά στην Λουκέρνη με στόχο την διατήρηση του διαλόγου επί την προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε η Βέρνη.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας.

Διπλωματική πηγή τόνισε ότι οι συνομιλίες είναι προπαρασκευαστικές εκ της φύσεώς τους.

Οι υψηλού επιπέδου συνομιλίες που είχαν αρχικά προγραμματισθεί για την χθεσινή ημέρα (19/6/26) στην Ελβετία αναβλήθηκαν και η κατάσταση βυθίστηκε και πάλι στην αβεβαιότητα, ενώ το Ισραήλ συνέχισε σήμερα τις πολύνεκρες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Το ελβετικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε νωρίτερα ότι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και των μεσολαβούντων χωρών, του Κατάρ και του Πακιστάν, συμμετέχουν στις συνομιλίες. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αμερικανός μεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται καθ’ οδόν προς την Ελβετία.