Ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη φωνάζοντας «Μετανοείτε»

Κρατούσε έναν σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει πάνω του και εικόνα της Παναγίας
Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια Thessaloniki pride, όταν δύο ρασοφόροι παρενέβησαν στην εξέλιξη της πορείας.
Την ώρα που η πορεία κινούνταν στην οδό Παύλου Μελά, οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την ενδυμασία τους φέρεται να έμοιαζαν με μοναχούς, άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε».
Ο ένας από τους δύο προχώρησε και σε πιο έντονη παρέμβαση, καθώς ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα της πορείας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ροή της εκδήλωσης. Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει πάνω του και εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον ιερωμένο από το οδόστρωμα και τον προσήγαγαν.
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