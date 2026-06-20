Οβρυά Πατρών: Άμεση επέμβαση σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο-ΦΩΤΟ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Οβρυάς, κοντά στις Εργατικές Κατοικίες στη θέση Μακρή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της εθελοντικής ομάδας με το όχημα «Πάτρα 2», καθώς και τετραμελές πλήρωμα, συνδράμοντας στο έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, επιχείρησαν και δυνάμεις από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Χάρη στην ταχεία επέμβαση και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρξει επέκταση σε γειτονικές εκτάσεις.