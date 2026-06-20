Σοκ με Φερνάντο Γκάγκο! Υπέστη έμφραγμα εν ώρα συνέντευξης Τύπου

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Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου το γεγονός με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν τεχνικού της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, Φερνάντο Γκάγκο.
Ο τελευταίος ενώ παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου υπέστη έμφραγμα με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Οι πρώτες πληροφορίες από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται αναφέρουν ότι κατάστασή του είναι σταθερή.
Το δυσάρεστο γεγονός συνέβη ενώ ο 40χρονος τεχνικός μιλούσε στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη με 2-0 επί της Κλαμπ Ντεπορτίβο Ο'Χίγκινς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Χιλής. Ο νεαρός προπονητής αισθάνθηκε αδιαθεσία στα τελευταία λεπτά της συνέντευξης, αφού νωρίτερα είχε παρουσιάσει σημάδια γενικής δυσφορίας, όπως μετέδωσαν τα ΜΜΕ της χώρας.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και αμέσως μετά χειρουργήθηκε.
Με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η χιλιανή ομάδα γνωστοποίησε ότι ο Γκάγκο είναι πλέον σταθερός και βρίσκεται υπό την παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα απέχει από τα προπονητικά του καθήκοντα για τις επόμενες ημέρες.
Ελλείψει του Αργεντινού από τον πάγκο, την καθοδήγηση της ομάδας αναμένεται να αναλάβει ο βοηθός του, Φαμπρίτσιο Κολοτσίνι, επίσης πρώην διεθνής με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
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