Τραμπ: Η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της - Συγκεντρώσου στη δική σου δημοτικότητα, απαντά η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Συνεχίζεται η κόντρα των δύο με αφορμή μια... φωτογραφία
Η ρήξη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι όσο πάει και μεγαλώνει και όπως φαίνεται, κανείς από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να δώσει ένα τέλος.
Αυτή τη φορά, η νέα επίθεση ήρθε από την πλευρά του Αμερικανού πρόεδρου ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ξαναγίνει φίλος με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.
Συγκεκριμένα, Τραμπ έγραψε: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε, ξανά και ξανά, να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί κατά τη διάρκεια της συνάντησης της G-7 στη Γαλλία. Τα πάει άσχημα στην Ιταλία όσον αφορά το επίπεδο δημοτικότητάς της, πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, όταν επρόκειτο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο (αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ, για την ακρίβεια!).
Δεν μας επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης ή απογείωσης της Ιταλίας, κάτι που αποτέλεσε μεγάλη υλικοτεχνική δυσκολία, και αυτό παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και άλλων «λεγόμενων» συμμάχων του ΝΑΤΟ.
Τώρα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να «ανεβάσει τα νούμερά της». Όχι, ευχαριστώ!!! Πρόεδρος DJT.
Λίγο μετά η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση - απάντηση σε αυτή του Τραμπ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η δημοφιλία της είναι δικής της υπόθεση κι όχι του Αμερικανού προέδρου. «Επικεντρώσου καλύτερα στη δική σου δημοφιλία», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζόρτζια Μελόνι.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:
Πρόεδρε Τραμπ, αυτές οι συνεχείς, απρόκλητες επιθέσεις είναι παράλογες.
Όσο για τη δημοτικότητά μου, το ότι είμαι φίλος σας σίγουρα δεν την έχει βοηθήσει, ούτε εξαρτάται από τη σχέση μου μαζί σας.
Η δημοτικότητά μου εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι το εθνικό συμφέρον της Ιταλίας, και αυτό ακριβώς έκανα πάντα.
Η χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ιταλία διέπεται από συμφωνίες που πάντα σεβόμασταν και οι οποίες δεν μπορούν να παραβιαστούν όσο είμαι Πρωθυπουργός.
Η Ιταλία παραμένει κυρίαρχο έθνος.
Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας προτείνω να επικεντρωθείτε στη δική σας.
Από τα μέλια στο φαρμάκι
Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος τον περσινό Ιανουάριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιζόταν πρόεδρος (ο 47ος) των Ηνωμένων Πολιτειών για δεύτερη φορά, πως η σχέση του με τη Τζόρτζια Μελόνι (προσωπική και πολιτική) θα βρισκόταν σήμερα στο σημείο «μηδέν». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν τότε η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που προσκλήθηκε να παραστεί στη σπουδαία στιγμή του Ρεπουμπλικανού επιχειρηματία, γεγονός που προμήνυε την έναρξη μιας «χρυσής εποχής» στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ρώμης.
Έναν χρόνο και έξι μήνες αργότερα, οι προσωπικές τους σχέσεις φαίνεται να έχουν διαλυθεί, το νήμα που τους συνέδεε έχει κοπεί, αφήνοντας, σύμφωνα με αναλυτές, τη Μελόνι εκτεθειμένη στη διεθνή σκηνή και τη στρατηγική της στην εξωτερική πολιτική - την οποία είχε βασίσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την επαφή με τον Τραμπ - σοβαρά υπονομευμένη.
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