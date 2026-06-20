Τραμπ: Η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της - Συγκεντρώσου στη δική σου δημοτικότητα, απαντά η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Η ρήξη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι όσο πάει και μεγαλώνει και όπως φαίνεται, κανείς από τους δύο δεν είναι διατεθειμένος να δώσει ένα τέλος.

Αυτή τη φορά, η νέα επίθεση ήρθε από την πλευρά του Αμερικανού πρόεδρου ο οποίος μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ξαναγίνει φίλος με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, Τραμπ έγραψε: Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε, ξανά και ξανά, να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί κατά τη διάρκεια της συνάντησης της G-7 στη Γαλλία. Τα πάει άσχημα στην Ιταλία όσον αφορά το επίπεδο δημοτικότητάς της, πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, όταν επρόκειτο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο (αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ, για την ακρίβεια!).

Δεν μας επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης ή απογείωσης της Ιταλίας, κάτι που αποτέλεσε μεγάλη υλικοτεχνική δυσκολία, και αυτό παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και άλλων «λεγόμενων» συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Τώρα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να «ανεβάσει τα νούμερά της». Όχι, ευχαριστώ!!! Πρόεδρος DJT.