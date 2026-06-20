Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Dua Lipa, υψηλής ραπτικής και με εντυπωσιακή ουρά το Chanel νυφικό της

Τέλος στην ανυπομονησία των θαυμαστών της έβαλε η Dua Lipa η οποία δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, παντρεύτηκε στο Παλέρμο της Σικελίας τις προηγούμενες μέρες. Για την τελετή επέλεξαν ένα ιστορικό αρχοντικό του 18ου αιώνα, τη Villa Valguarnera.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της και οι θαυμαστές μπόρεσαν να θαυμάσουν την πανέμορφη νύφη με το κομψό νυφικό της. Η σταρ για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής της, επέλεξε να φορέσει ένα υψηλής ραπτικής Chanel νυφικό.