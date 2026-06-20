Λαγοκέφαλοι: Το απίστευτο πείραμα Έλληνα ψαρά για την άγρια φύση τους

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Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε έμπειρος ψαράς αποκαλύπτει μια από τις πιο ακραίες πλευρές της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου, του ξενικού είδους που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες και φέρνει πανικό. Θέλοντας να διαπιστώσει αν όσα ακούγονται για το συγκεκριμένο ψάρι είναι αλήθεια, αποφάσισε να κάνει ένα ασυνήθιστο πείραμα. Χρησιμοποιώντας ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο, ο ψαράς κατέγραψε εικόνες που επιβεβαιώνουν τη φήμη του είδους. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το ψάρι δέχθηκε επίθεση από άλλους λαγοκέφαλους, τα οποία το κατασπάραξαν με απίστευτη ταχύτητα, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλά του. Οι εικόνες αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες ψαράδες. Οι λαγοκέφαλοι δεν διστάζουν να επιτεθούν ακόμη και σε μέλη του ίδιου τους του είδους, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι τραυματισμένα, αδύναμα ή παγιδευμένα σε αγκίστρια και δίχτυα.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@zavras_fishing/video/7653404978526113046" data-video-id="7653404978526113046" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@zavras_fishing" href="https://www.tiktok.com/@zavras_fishing?refer=embed">@zavras_fishing</a> ΤΡΌΜΟΣ με τα Λαγόψαρα ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΊΒΑΛΟΙ & Τρώνε τα ΠΆΝΤΑ ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΙ <a title="zavrasfishing" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/zavrasfishing?refer=embed">#zavrasfishing</a> <a title="sea" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/sea?refer=embed">#sea</a> <a title="deadlyfish" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/deadlyfish?refer=embed">#deadlyfish</a> <a title="sea" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/sea?refer=embed">#sea</a> <a title="ψαρεμα" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/%CF%88%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1?refer=embed">#ψαρεμα</a> <a target="_blank" title=" πρωτότυπος ήχος - zavras_fishing" href="https://www.tiktok.com/music/πρωτότυπος-ήχος-7653405004438850326?refer=embed"> πρωτότυπος ήχος - zavras_fishing</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Σύμφωνα με μαρτυρίες αλιέων και σχετικές καταγραφές, το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό. Μάλιστα, πολλοί ψαράδες επισημαίνουν ότι όταν νεκροί λαγοκέφαλοι επιστρέφουν στη θάλασσα, συχνά μετατρέπονται σε εύκολη τροφή για τα υπόλοιπα άτομα του είδους, ενισχύοντας έτσι την παρουσία τους στις ίδιες περιοχές.