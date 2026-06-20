Μουντιάλ 2026: Επικό video με εθελοντή να μπλέκεται στη σημαία της Τσεχίας

Ένας εθελοντής στο Μουντιάλ 2026 της Αμερικής μπλέχτηκε κατά λάθος μέσα στη “γιγάντια” σημαία της Τσεχίας, πριν τον αγώνα με τη Νότια Αφρική και κατάφερε φυσικά να γίνει viral.

Πριν τη σέντρα των αγώνων στο Μουντιάλ της Αμερικής, δύο τεράστιες σημαίες των εκάστοτε εθνικών ομάδων, παίρνουν θέση για λίγα λεπτά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο έγινε και στο Τσεχία – Νότια Αφρική.

Ένας εθελοντής όμως, από αυτούς που θα κρατούσαν τη σημαία, βρέθηκε μέσα σε αυτή της Τσεχίας και δεν μπορούσε να βγει, προκαλώντας γέλιο στην κερκίδα, αλλά και σε όσους είδα το video στα social media