Γαστούνη: Κύμα οργής για την άγρια δολοφονία του υπερήλικου σκύλου- Επικήρυξαν τον οδηγό που πάτησε γκάζι και τον σκότωσε

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) επικήρυξε με το ποσό των 3.000 ευρώ τον ασυνείδητο οδηγό

Κύμα οργής έχει προκαλέσει η αδιανόητη κτηνωδία με θύμα έναν ανυπεράσπιστο σκύλο, αυτή τη φορά στη Γαστούνη, όταν οδηγός σκότωσε εν ψυχρό το άτυχο ζώο. Μάλιστα η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) επικήρυξε με το ποσό των 3.000 ευρώ τον ασυνείδητο οδηγό που πάτησε και σκότωσε σκόπιμα το ανήμπορο ζώο. Η άγρια δολοφονία του υπερήλικου σκύλου, που μετρούσε περισσότερα από 20 χρόνια ζωής στη γειτονιά του Σταθμού, έχει προκαλέσει ένα κύμα οργής σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο-ντοκουμέντου από κάμερα ασφαλείας, η Ομοσπονδία αποφάσισε να προσφέρει αυτό το σημαντικό χρηματικό ποσό ως αμοιβή σε όποιον δώσει τις κρίσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Κλειδί οι κάμερες και οι μαρτυρίες

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη κάμερες από διπλανά καταστήματα και σπίτια για να εντοπίσουν καθαρό πλάνο του γκρι ΙΧ, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είναι αντιμέτωπος με κακούργημα που επισύρει έως 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/1202872769?h=23c9b93b8f" width="640" height="360" frameborder="0" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write; encrypted-media; web-share" allowfullscreen></iframe>