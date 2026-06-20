Φωτιά στην Εύβοια: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση – «Απομακρυνθείτε προς Στύρα»

Η φωτιά μαίνεται στο πύρινο μέτωπο στην Εύβοια με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για την κατάσβεσή της

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 20.06.2026 για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Εύβοια , προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια, με τις πρώτες εικόνες να δείχνουν καπνούς να υψώνονται μέσα από το δάσος. Η φωτιά στην Εύβοια καίει σε δασική έκταση και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις από τις πρώτες κιόλας στιγμές, καθώς στόχος των αρχών είναι να περιοριστεί γρήγορα πριν επεκταθεί και πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό από το Αλιβέρι, τα Νέα Στύρα και την ΕΜΟΔΕ Αλμυροποτάμου. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο. Η φωτιά φαίνεται να καίει ανεξέλεγκτη και λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι να απομακρυνθούν προς τα Στύρα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή δίνουν αγώνα δρόμου για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στο πύρινο μέτωπο. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 88 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν σημαντικά οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Στο Αλιβέρι οι άνεμοι φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές αγγίζουν κατά τόπους ακόμη και τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας συνεχώς κηλιδώσεις και αναζωπυρώσεις. Επιπλέον, η παρουσία γραμμών υψηλής τάσης και ανεμογεννητριών δυσχεραίνει τις ακριβείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για την οριοθέτηση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, στην περιοχή βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εύβοιας, το οποίο έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

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