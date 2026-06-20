Δυτική Ελλάδα: Στις θερμότερες περιοχές της χώρας το Σάββατο, η Αχαΐα και η Ηλεία- Δείτε πίνακα

Στους 33.6 °C «σκαρφάλωσε» ο υδράργυρος στη Λάππα Αχαΐας – Πρωταγωνίστρια στις υψηλές θερμοκρασίες η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το καλοκαίρι στη χώρα, με τη Δυτική Ελλάδα να καταγράφει μερικές από τις υψηλότερες θερμοκρασίες πανελλαδικά το Σάββατο 20/06.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο 597 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η περιοχή μας βρέθηκε στο επίκεντρο της ζέστης.
Πρωταγωνίστριες Αχαΐα και Ηλεία
Η Δυτική Ελλάδα είχε έντονη παρουσία στο «top 8» των υψηλότερων θερμοκρασιών της ημέρας.
Πιο συγκεκριμένα:
Λάππα Αχαΐας: Κατέγραψε την 5η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα φτάνοντας τους 33.6 °C (Σταθμός #5 στον χάρτη).
Ωλένη Ηλείας: Άγγιξε τους 34.0 °C καταλαμβάνοντας τη 2η θέση πανελλαδικά.
Πύργος: Σημείωσε επίσης 34.0 °C (3η θέση στην επικράτεια).
Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: Συμπλήρωσε την εικόνα της περιοχής με 33.6 °C (6η θέση).
Η γενικότερη εικόνα της χώρας
Σε πανελλαδικό επίπεδο, η απόλυτη μέγιστη τιμή σημειώθηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας με 34.4 °C. Με βάση τα δεδομένα του meteo.gr:Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 492 σταθμούς (ποσοστό ~82%).
Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 °C σε 171 σταθμούς (ποσοστό ~29%).
Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα διαμορφώθηκε στους 27.7 °C.
Η τιμή αυτή ήταν μόλις 0.1 °C χαμηλότερη από την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 19/06 (27.8 °C).
Στον σχετικό χάρτη αποτυπώνεται καθαρά με έντονο πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα η θερμική επιβάρυνση στη γεωγραφική ζώνη της Δυτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή μας μπαίνει για τα καλά σε τροχιά υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών.
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