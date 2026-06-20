Δυτική Ελλάδα: Στις θερμότερες περιοχές της χώρας το Σάββατο, η Αχαΐα και η Ηλεία- Δείτε πίνακα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το καλοκαίρι στη χώρα, με τη Δυτική Ελλάδα να καταγράφει μερικές από τις υψηλότερες θερμοκρασίες πανελλαδικά το Σάββατο 20/06.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο 597 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η περιοχή μας βρέθηκε στο επίκεντρο της ζέστης.

Πρωταγωνίστριες Αχαΐα και Ηλεία

Η Δυτική Ελλάδα είχε έντονη παρουσία στο «top 8» των υψηλότερων θερμοκρασιών της ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα:

Λάππα Αχαΐας: Κατέγραψε την 5η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα φτάνοντας τους 33.6 °C (Σταθμός #5 στον χάρτη).

Ωλένη Ηλείας: Άγγιξε τους 34.0 °C καταλαμβάνοντας τη 2η θέση πανελλαδικά.

Πύργος: Σημείωσε επίσης 34.0 °C (3η θέση στην επικράτεια).

Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας: Συμπλήρωσε την εικόνα της περιοχής με 33.6 °C (6η θέση).

Η γενικότερη εικόνα της χώρας

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η απόλυτη μέγιστη τιμή σημειώθηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας με 34.4 °C. Με βάση τα δεδομένα του meteo.gr:Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 492 σταθμούς (ποσοστό ~82%).

Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 °C σε 171 σταθμούς (ποσοστό ~29%).

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα διαμορφώθηκε στους 27.7 °C.

Η τιμή αυτή ήταν μόλις 0.1 °C χαμηλότερη από την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 19/06 (27.8 °C).

Στον σχετικό χάρτη αποτυπώνεται καθαρά με έντονο πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα η θερμική επιβάρυνση στη γεωγραφική ζώνη της Δυτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή μας μπαίνει για τα καλά σε τροχιά υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών.