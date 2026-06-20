39χρονος οδηγούσε με 203 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου: Προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του

Συνελήφθη σήμερα 39χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 203 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χλμ./ώρα, στη ΝΕΟ Αθηνών - Κορίνθου.

Μάλιστα, για να αποφύγει τη σύλληψη επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί (20-6-2026) επί της ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, να κινείται με ταχύτητα 203 χλμ./ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 39χρονος κινούνταν με 203 χλμ./ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των διοδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψή του.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.