Πέθανε ο δημιουργός της σειράς «Τα φιλαράκια»

Ο Τζέιμς Μπάροους είχε σκηνοθετήσει πάνω από 1.000 επεισόδια κωμικών σίριαλ
Ο σκηνοθέτης της σειράς « Τα Φιλαράκια» και άλλων επιτυχημένων αμερικάνικων κωμικών σειρών, Τζέιμς Μπάροους, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.
Περισσότερο γνωστός ως συνδημιουργός της κωμικής σειράς «Cheers», σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια άλλων κλασικών τηλεοπτικών κωμωδιών, μεταξύ των οποίων «Τα φιλαράκια», «The Big Bang Theory» και «Will & Grace».
Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 50 χρόνια, ο Μπάροους κέρδισε 11 βραβεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.
«Τα φιλαράκια» και οι πέντε δεκαετίες δημιουργίας
Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο αμερικανικό People, η οικογένειά του ανέφερε: «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς ''Τζίμι'' Μπάροους, ο οποίος έφυγε σήμερα ήρεμα από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο».
Γεννημένος στο Λος Άντζελες το 1940, ο Τζέιμς Μπάροους πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Νέα Υόρκη. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δραματική Σχολή του Γέιλ, όπου απέκτησε την πρώτη του εμπειρία στη σκηνοθεσία. Έπειτα από αρκετά χρόνια πίσω από την κάμερα, συνδημιούργησε τη σειρά «Cheers» μαζί με τα αδέλφια Γκλεν και Λες Τσαρλς. Η σειρά εξελίχθηκε γρήγορα σε τηλεοπτική επιτυχία της δεκαετίας του 1980, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η σειρά εξελίχθηκε γρήγορα σε τηλεοπτική επιτυχία της δεκαετίας του 1980, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το βραβείο συνολικής προσφοράς
Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής, η οποία τίμησε τον Μπάροους το 2015 με βραβείο συνολικής προσφοράς στην τηλεοπτική σκηνοθεσία, τον περιέγραψε ως «έναν εξαιρετικά γενναιόδωρο συνάδελφο», που μοιραζόταν τη «σοφία και το ζεστό χιούμορ του με τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και με όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του».
Είχε επίσης προταθεί 48 φορές για Primetime Emmy κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του στο Χόλιγουντ
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