Πέθανε ο δημιουργός της σειράς «Τα φιλαράκια»

Ο σκηνοθέτης της σειράς « Τα Φιλαράκια» και άλλων επιτυχημένων αμερικάνικων κωμικών σειρών, Τζέιμς Μπάροους, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Περισσότερο γνωστός ως συνδημιουργός της κωμικής σειράς «Cheers», σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια άλλων κλασικών τηλεοπτικών κωμωδιών, μεταξύ των οποίων «Τα φιλαράκια», «The Big Bang Theory» και «Will & Grace».

Σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερα από 50 χρόνια, ο Μπάροους κέρδισε 11 βραβεία Emmy και πέντε βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

«Τα φιλαράκια» και οι πέντε δεκαετίες δημιουργίας

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο αμερικανικό People, η οικογένειά του ανέφερε: «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς ''Τζίμι'' Μπάροους, ο οποίος έφυγε σήμερα ήρεμα από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο».