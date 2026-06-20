Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από ΗΠΑ και Ισραήλ

Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».

Η ανακοίνωση του Ιράν για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την ναυσιπλοΐα (...) αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

Διαψεύδει ο Τζέι Ντι Βανς

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι η διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, έχει επιστρέψει στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ 16 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Βανς. «Πρόκειται ουσιαστικά για τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος και αυτό υποδηλώνει ότι τα Στενά παραμένουν στην πραγματικότητα ανοιχτά».

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών AXSMarine, συνολικά 25 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Η συνέντευξη του Βανς στο Fox πραγματοποιήθηκε περίπου την ίδια ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Δεν ήταν σαφές αν ο αντιπρόεδρος γνώριζε ήδη την εξέλιξη αυτή, ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για τις αναφορές ότι το Ιράν απέτρεπε πλοία από το να διέλθουν από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

«Αυτό που θα μπορούσα να πιστέψω είναι ότι, αν ένα πλοίο πλησίαζε ένα ναρκοπέδιο, είτε το δικό μας Πολεμικό Ναυτικό είτε το ναυτικό κάποιας άλλης χώρας – υπάρχουν πολλές χώρες στην περιοχή πέρα από το Ιράν – θα μπορούσε να του πει: 'Όχι, μην περάσετε από εκεί, γιατί υπάρχουν νάρκες’. Δεν βλέπουμε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ».

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ

Το σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ



Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ, διαφορετικά η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Αντιπροσωπεία του Ιράν στην Ελβετία – Για συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Λίγη ώρα αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας θα μεταβεί σύντομα στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Εκεί, η ιρανική αντιπροσωπεία θα επιδιώξει «να παρακολουθήσει την πορεία και να απαιτήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Fars.