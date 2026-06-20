Επικήρυξαν τον οδηγό που σκότωσε το σκυλάκι στη Γαστούνη Ηλείας

Οργή και προβληματισμό έχει προκαλέσει ο θάνατος αδέσποτου σκύλου στην Γαστούνη Ηλείας.

Σύμφωνα με βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι οδηγός αυτοκινήτου ενώ σταματάει στη θέα του αδέσποτου σκύλου μετά από λίγο αναπτύσσει ταχύτητα σκοτώνει το σκυλάκι.

Μάλιστα με βάση το βίντεο η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τον οδηγό του οχήματος.

Μάλιστα η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Εταιρεία έχει επικηρύξει τον δράστη με το χρηματικό ποσό των 3000 €.