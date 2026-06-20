Πάτρα: Με επιτυχία η ημερίδα για τον Γιώργο Κατσίμπαλη στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή κοινού την ημερίδα Γιώργος Κατσίμπαλης: ένας «εντεταλμένος» των Γραμμάτων, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και την πολυσχιδή προσφορά μιας εμβληματικής μορφής των νεοελληνικών γραμμάτων, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του Γιώργου Κατσίμπαλη ως πνευματικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα σε σημαντικούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες της εποχής του, ενώ προσέφερε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος την προσωπικότητα και την πολιτιστική του παρακαταθήκη.

Ο αντίκτυπος της εκδήλωσης υπήρξε ιδιαίτερα θετικός, καθώς ενίσχυσε το ενδιαφέρον για τη νεοελληνική λογοτεχνία, προάγοντας παράλληλα τον διάλογο γύρω από τη σημασία των ανθρώπων που υπηρέτησαν με αφοσίωση τα ελληνικά γράμματα.

Η θερμή ανταπόκριση των παρευρισκομένων επιβεβαίωσε την αξία αντίστοιχων πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν σημαντικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού και συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής και πνευματικής μνήμης.