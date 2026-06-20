«Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας»: Χαιρετίζει την ακύρωση των αδειοδοτήσεων για τις μονάδες βιορευστών στις Φυτείες Ξηρομέρου

Την ικανοποίησή της για την ακύρωση των αδειοδοτήσεων τριών μονάδων καύσης βιορευστών στις Φυτείες Ξηρομέρου εκφράζει, με ανακοίνωσή της, η περιφερειακή παράταξη «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας».

Όπως αναφέρει, η υπόθεση απασχόλησε την τοπική κοινωνία από το 2018, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων, οι οποίοι εξέφραζαν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι σχετικές αδειοδοτήσεις, δικαιώνουν τις προσφυγές και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι είχε συμμετάσχει στις δράσεις και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις αλλαγές στάσης που σημειώθηκαν το 2019 από τοπικά και περιφερειακά συλλογικά όργανα, καθώς και στην προσφυγή της τοπικής κοινωνίας στη Δικαιοσύνη, η οποία οδήγησε στην τελική κρίση του ανώτατου δικαστηρίου.

Η «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» τονίζει ότι η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες και αγώνες που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος.