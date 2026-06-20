Η Ηλεία αναζητά τη νέα της ταυτότητα: Ώρα για μια νέα αρχιτεκτονική ανάπτυξης και μια διαφορετική αυτοδιοικητική νοοτροπία.

Την ώρα που ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, που οι περιφέρειες της Ευρώπης επανασχεδιάζουν το μέλλον τους με όρους συνεργασίας, εξωστρέφειας και κοινής στρατηγικής, ο Νομός Ηλείας μοιάζει να παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα μοντέλο διοίκησης που τον κρατά καθηλωμένο στις τελευταίες θέσεις του αναπτυξιακού χάρτη της χώρας.

Από την μεταπολίτευση και μετά δίνει μια διαρκή& Πάγια Μάχη με τον Εαυτό του για την Κατάκτηση της τελευταίας θέσης στον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδος .

Είναι σαφές , ότι οι Επτά Δήμοι, που βρίσκονται μέσα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, με κοινά ιστορικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, λειτουργούν συχνά ως επτά διαφορετικοί κόσμοι. Ο κάθε Δήμος διαμορφώνει τη δική του μικρή ατζέντα, το δικό του απομονωμένο όραμα και τη δική του περιορισμένη στρατηγική, χωρίς ουσιαστική σύγκλιση σε ένα κοινό σχέδιο για το μέλλον της Ηλείας.

Το αποτέλεσμα είναι εμφανές. Αντί η γεωγραφική εγγύτητα να αποτελεί πλεονέκτημα, εργαλείο συνεργειών και επιταχυντή ανάπτυξης, μετατρέπεται σε ένα σύνολο παράλληλων πολιτικών που σπάνια συναντώνται και έχουν ενιαία αναπτυξιακή σύγκληση . Οι τοπικές διοικήσεις, πολλές φορές εγκλωβισμένες στη διαχείριση της καθημερινότητας ή στην αναπαραγωγή παλαιών πολιτικών αντιλήψεων, αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα κοινό αναπτυξιακό αφήγημα για ολόκληρο τον Νομό.

Η πραγματική πρόκληση για την Ηλεία δεν είναι απλώς η διεκδίκηση περισσότερων πόρων. Είναι η αλλαγή της ίδιας της φιλοσοφίας διοίκησης. Χρειάζεται μια νέα αυτοδιοικητική αρχιτεκτονική που θα αντιμετωπίζει την Ηλεία ως έναν ενιαίο αναπτυξιακό χώρο, όπου οι αποφάσεις δεν θα κρίνονται με κριτήριο το στενό όφελος μιας δημοτικής ενότητας, αλλά τη συνολική προστιθέμενη αξία για την περιοχή.

Ίσως έχει έρθει η στιγμή να ανοίξει με σοβαρότητα η συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό των φυσικών και διοικητικών ορίων των Δήμων. Όχι ως μια τεχνοκρατική άσκηση συγχωνεύσεων, αλλά ως μια βαθιά μεταρρύθμιση με στόχο την αποτελεσματικότητα, τις οικονομίες κλίμακας και τη δημιουργία ισχυρότερων τοπικών διοικητικών σχημάτων που θα μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική δεν μπορεί να βασίζεται στις λογικές του χθες. Απαιτεί έναν νεοκλασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, όχι με την αισθητική έννοια του όρου αλλά με την έννοια της επιστροφής στις θεμελιώδεις αρχές της οργάνωσης: τάξη, συνέχεια, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και σαφείς κανόνες λήψης αποφάσεων.

Η Δημιουργία μιας SWOT Analysis (Δυνάμεις , αδυναμίες , ευκαιρίες , απειλές ) είναι το πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση του Νομού Ηλείας και τον σχεδιασμό ενός νέου αρχιτεκτονικού χάρτη των νέων Σύγχρονων Δήμων του Νομού μας .

Η Ηλεία διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα: έναν ανεκτίμητο πρωτογενή τομέα, έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας πολιτιστικό πλούτο, εκτεταμένες ακτογραμμές, φυσικά οικοσυστήματα, τουριστικές δυνατότητες και αξιοποιήσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που λείπει δεν είναι οι δυνατότητες. Είναι η σύνθεση αυτών των στοιχείων μέσα από ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο και αυτό για την SWOT Analysis αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή μαζί με την φυγή των ηλικιακά νέων Ηλείων Επιστημόνων από τον Τόπο τους .

Αντίστοιχα όμως , και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης οφείλει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του. Η Περιφερειακή ενότητα Ηλείας δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που πολλές φορές δημιουργούν την αίσθηση εξυπηρέτησης πρόσκαιρων πολιτικών σκοπιμοτήτων .

Η Αποστολή της Περιφερειακής ενότητας Ηλείας και των Αιρετών που την Υπηρετούν δεν θα πρέπει να μεταφράζεται ως «σκαλοπάτι» για την μετάβαση τους στην Κεντρική Πολιτική σκηνή . Η αποστολή της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός μεγάλου περιφερειακού σχεδίου με αντικειμενικές προτεραιότητες, διαφάνεια και μετρήσιμα αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Η εποχή των προσωπικών στρατηγικών και των μικρών τοπικών ανταγωνισμών έχει παρέλθει. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποιος Δήμος θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο μιας επένδυσης ή ποιος αιρετός θα πιστωθεί πολιτικά ένα έργο. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η Ηλεία συνολικά θα προχωρήσει μπροστά.

Η αλλαγή, όμως, δεν θα έρθει μόνο μέσα από νέους θεσμούς ή νέους αρχιτεκτονικούς χάρτες της Τοπικής αυτοδιοίκησης . Θα έρθει πρωτίστως μέσα από μια νέα κουλτούρα λήψης αποφάσεων. Οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να εγκαταλείψουν τη λογική του «δικού μου Δήμου» και να υιοθετήσουν τη λογική του «κοινού μας τόπου».

Η Ηλεία δεν χρειάζεται επτά διαφορετικές πορείες προς το μέλλον. Χρειάζεται μία κοινή διαδρομή, με συνέχεια, συνέπεια και συλλογικό όραμα. Η δημιουργία ενός ενιαίου αναπτυξιακού χώρου, η αναθεώρηση της αυτοδιοικητικής αρχιτεκτονικής και η επιλογή αποφάσεων που παράγουν όφελος για το σύνολο της κοινωνίας αποτελούν ίσως τη μοναδική ρεαλιστική απάντηση στην πολυετή αναπτυξιακή της υστέρηση.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι σημερινές ηγεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης θα τολμήσουν να υπερβούν τα στενά όρια της θητείας τους και να σχεδιάσουν την Ηλεία των επόμενων πενήντα ετών ή αν θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται την καθημερινότητα μιας περιοχής που περιμένει εδώ και δεκαετίες την πραγματική της αναγέννηση.

Φώτης Αλεξόπουλος

Οικονομολόγος – Πολιτικός Επιστήμονας

