Δύο φωτιές μέσα σε λίγη ώρα στην Κορινθία: Σε Άνω Αλμυρή και Αγγελόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το Σάββατο σε αγροτοδασικές εκτάσεις της Κορινθίας, στις περιοχές Άνω Αλμυρή και Αγγελόκαστρο.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Άνω Αλμυρή και στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 56 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, μεγάλη κινητοποίηση προκλήθηκε και για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Αγγελόκαστρο Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση των δύο εστιών.

Πηγή φωτογραφίες: Fcebook - Πυρκαγια Ενημέρωση