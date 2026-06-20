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Αιτωλοακαρνανία: Όταν η Λίμνη Κρεμαστών έφερε τα φέρρυ-μπώτ, το 1965

Αιτωλοακαρνανία: Όταν η Λίμνη Κρεμαστών ...

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Ένα σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο ειδε το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει την ναυπήγηση ενός από τα φέρρυ-μπώτ που κατασκευάστηκαν στην Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών.

Το 1965 λόγω της ανόδου της στάθμης των  νερών της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών, επρόκειτο να διακοπεί η οδική επικοινωνία σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου και να διεξάγεται με φέρι – μποτ.

 Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ προχώρησε στη ναυπήγηση δύο φέρρυ-μπώτ, τα οποία εξυπηρέτησαν τη μεταφορά οχημάτων και επιβατών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της επικοινωνίας και της καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής.

πηγη agriniopress

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Retro
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