Αιτωλοακαρνανία: Όταν η Λίμνη Κρεμαστών έφερε τα φέρρυ-μπώτ, το 1965

Ένα σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο ειδε το φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει την ναυπήγηση ενός από τα φέρρυ-μπώτ που κατασκευάστηκαν στην Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών.

Το 1965 λόγω της ανόδου της στάθμης των νερών της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών, επρόκειτο να διακοπεί η οδική επικοινωνία σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου και να διεξάγεται με φέρι – μποτ.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ προχώρησε στη ναυπήγηση δύο φέρρυ-μπώτ, τα οποία εξυπηρέτησαν τη μεταφορά οχημάτων και επιβατών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της επικοινωνίας και της καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιοχής.