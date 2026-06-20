Πολύεδρο Πάτρας: Συναυλίες, ξενάγηση στην έκθεση και δημιουργικές δράσεις για παιδιά στο πρόγραμμα της εβδομάδας

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων υποδέχεται το κοινό το βιβλιοπωλείο Πολύεδρο στην Πάτρα την εβδομάδα 22 έως 27 Ιουνίου.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ατομική έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Γιαννόπουλου με τίτλο «Σχεδόν εκεί», προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο του καλλιτέχνη.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν μαθητικές συναυλίες κλασικής κιθάρας των τάξεων του Δημήτρη Μακρή, στις 6:30 μ.μ. και στις 8:00 μ.μ., παρουσιάζοντας τη δουλειά και την πρόοδο των μαθητών.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 8:00 μ.μ., το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ξενάγηση και συζήτηση με τον ζωγράφο Χρήστο Γιαννόπουλο, στο πλαίσιο της ατομικής του έκθεσης «Σχεδόν εκεί», γνωρίζοντας από κοντά το έργο και τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το Σάββατο 27 Ιουνίου με την εκπαιδευτική δράση για παιδιά «Ιστορίες από τον βυθό», από τις 10:30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. Οι μικροί συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από τον θαυμαστό κόσμο του βυθού, αξιοποιώντας διαφορετικά υλικά και εικαστικές τεχνικές μέσα από ένα δημιουργικό και διαδραστικό εργαστήριο.