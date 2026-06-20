Το παρασκήνιο πριν τις υπογραφές ΗΠΑ - Ιράν

Ο εκτυπωτής του Ρούμπιο και οι πύραυλοι που ετοιμάστηκαν αλλά δεν εκτοξεύτηκαν

Από χίλια μύρια κύματα πέρασαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη από τις αρχές Απριλίου που ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάπαυση πυρός μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν τόσο ο ίδιος όσο και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν έβαλαν τις υπογραφές τους στο τρισέλιδο μνημόνιο που τερματίζει τις εχθροπραξίες (η περίπτωση του Λιβάνου θα παραμένει πάντα ερωτηματικό και θα εξαρτάται από τις ορέξεις Χεζμπλάχ και Ισραήλ), ξεμπλοκάρει - μερικώς - την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ και ανοίγει τον δρόμο για συζητήσεις διάρκειας περίπου δύο μηνών, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία σε τράπεζες του εξωτερικού. Μετά από ένα δραματικό σαββατοκύριακο με τις δύο πλευρές να πλησιάζουν, στη συνέχεια να απομακρύνονται λόγω των πληγμάτων του Ισραήλ στη Βηρυτό και τελικά... να τα ξαναβρίσκουν χάρη στις παρεμβάσεις του Κατάρ, ο Ντόναλντ Τραμπ (μετά τις ψηφιακές τζίφρες που είχαν προηγηθεί) υπέγραψε αιφνιδιαστικά το έγγραφο με τις 14 παραγράφους που τερματίζει τον πόλεμο με το Ιράν στο Παλάτι των Βερσαλλιών κι ενώ οι συνεργάτες του έσπευσαν να βρουν εκτυπωτή για το έγγραφο, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ενημέρωσε τον Εμανουέλ Μακρόν για τη σημαντική εξέλιξη το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι δύο ηγέτες ξεκινούσαν ξενάγηση στην Αίθουσα των Κατόπτρων, στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, προτού αποφασίσουν να προχωρήσουν άμεσα στα διαδικαστικά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. <a href="https://t.co/JQ6qlbvFAF">pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://x.com/WhiteHouse/status/2067393004239814711?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο αγώνας δρόμου του Ρούμπιο να βρει εκτυπωτή

Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη προκάλεσε αγώνα δρόμου για την εξεύρεση εκτυπωτή λίγο μετά τις 11 τη νύχτα, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να απευθύνεται στον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ζητώντας βοήθεια. Ένας συνεργάτης από τη γαλλική κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα και μέσα σε λίγα λεπτά το έγγραφο είχε εκτυπωθεί, ενώ οι καλεσμένοι δειπνούσαν ακόμη στη χαμηλότερη αίθουσα του παλατιού. Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε κρατώντας το κείμενο της συμφωνίας, επιτρέποντας την προετοιμασία της τελετής υπογραφής. Σύμφωνα με παριστάμενους, τα πιάτα του δείπνου απομακρύνθηκαν ώστε να τοποθετηθούν τα φρεσκοεκτυπωμένα αντίγραφα του μνημονίου, τόσο στα αγγλικά όσο και στα φαρσί (περσικά), ενώ δεκάδες καλεσμένοι παρακολουθούσαν τη διαδικασία. «Δεν ήταν εύκολο, σας διαβεβαιώνω!»

Πριν υπογράψει, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έριξε μια σύντομη ματιά στο κείμενο και να είπε στους περίπου 30 παρευρισκόμενους με ανακούφιση: «Δεν ήταν εύκολο. Σας διαβεβαιώνω!». Η σκηνή εξελίχθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που μετέδιδαν ζωντανά εικόνες σε όλο τον κόσμο, με καλεσμένους να καταγράφουν το ιστορικό στιγμιότυπο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθούσε την υπογραφή από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, χαμογελώντας καθώς η συμφωνία ολοκληρωνόταν επίσημα. Γάλλοι υπουργοί που συμμετείχαν στο δείπνο δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την υπογραφή. «Για εμάς, τους υπουργούς της γαλλικής κυβέρνησης, ήταν έκπληξη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ στο RTL. Οι δραματικές εξελίξεις ολοκλήρωσαν μια ιδιαίτερα έντονη εβδομάδα για τις γαλλικές αρχές, οι οποίες λίγες ημέρες νωρίτερα δεν ήταν βέβαιες αν ο Τραμπ θα παραβρεθεί καν στη Σύνοδο του Εβιάν. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέστη στη σύνοδο των ηγετών της G7 που φιλοξένησε η Γαλλία και παρέμεινε έως την ολοκλήρωσή της, πριν δεχθεί πρόσκληση για ένα επιπλέον δείπνο στις Βερσαλλίες με αφορμή την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Γαλλικές διπλωματικές πηγές χαρακτήρισαν την επιλογή υπογραφής της συμφωνίας στις Βερσαλλίες ως σημαντική χειρονομία προς τον Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας λόγο για «ένδειξη εμπιστοσύνης και σεβασμού» προς τον Γάλλο πρόεδρο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://x.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> departs the Palace of Versailles after joining President Macron and First Lady Brigitte for dinner:<br><br>“Did you sign the MOU?”<br><br>“It’s signed, yeah... I signed it in Versailles.” <a href="https://t.co/jl5Uzexb7Z">pic.twitter.com/jl5Uzexb7Z</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://x.com/RapidResponse47/status/2067386376278949991?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>