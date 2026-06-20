Η συγκίνηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για τον πατέρα του

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή για τον πατέρα του, τον οποίο έχασε πριν από έναν μήνα.

Ο ηθοποιός είχε μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του μέσα από τα social media.

Αφού εξήγησε σε συνέντευξή του, ότι παρότι δεν προβάλλει την προσωπική του ζωή, ένιωσε την ανάγκη να κάνει μία ανάρτηση για εκείνον, μοιράστηκε τα συναισθήματά του. Όπως είπε, πρώτα συνειδητοποίησε την απουσία του και στη συνέχεια την απώλειά του, με τον πόνο να γίνεται πιο έντονος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του πατέρα του, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του: «Συνήθως δεν βγάζω προς τα έξω την προσωπική μου ζωή. Η περίπτωση του πατέρα μου ήταν κάτι το οποίο είχα πολύ ανάγκη, σαν να ήθελα να τον διαφημίσω. Αυτό που μου έδωσε ο πατέρας μου σαν παρακαταθήκη, είναι ότι δεν πρέπει να κυνηγάς λυσσασμένα να αποδείξεις το τι είσαι. Ότι μπορείς μέσα από την αγάπη που έχεις για τα πράγματα και τους ανθρώπους, να έχεις μια ιδιαίτερη αξία στον κόσμο. Και ο πατέρας μου ήταν έτσι».

Στη συνέχεια, του ζητήθηκε να πει σε τι διαφέρει ένας πατέρας από έναν μπαμπά. Σύμφωνα με τον ηθοποιό: «Πατέρα έχουμε όλοι. Όταν μπορείς και λες μπαμπά κάποιον, σημαίνει ότι, έχεις πάρα πολλή αγάπη. Ας πούμε κάτι άλλο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ φρέσκο. Πρώτα νιώθεις την απουσία και μετά από ένα διάστημα καταλαβαίνεις την απώλεια, και είναι πολύ δύσκολο. Μερικοί άνθρωποι περνάνε από αυτή τη ζωή κάνοντας απλά πράγματά, αλλά πολύ σημαντικά, όπως το να μεγαλώνεις σωστά κάποιους ανθρώπους».