Η Αθηνά Ωνάση παραιτήθηκε από το ΔΣ γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ

Η Αθηνά Ωνάση αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο της παρουσίας της στο διοικητικό συμβούλιο γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Επισήμως, η εταιρεία επικαλείται «προσωπικούς λόγους» που οδήγησαν την 41χρονη εκτός του σχήματος. Διεθνή ΜΜΕ πάντως, κάνουν λόγο για ένα πέπλο μυστηρίου πίσω από την απόφασή της.

Η Αθηνά Ωνάση είχε τοποθετηθεί ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. και η παρουσία της είχε συζητηθεί. Η συμμετοχή της θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ίδια διατηρεί ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς στη Γαλλία και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο εύπορων γυναικών της Ευρώπης.

Η «χρυσή» κληρονόμος είχε ενταχθεί στο Δ.Σ. του ομίλου τον Μάρτιο του 2024, στο πλαίσιο της μεγάλης αναδιάρθρωσης της εταιρείας που βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υψηλό δανεισμό. Έπρεπε να ελέγχει τις αποφάσεις με αντικειμενικό τρόπο. Στόχος ήταν να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας και των μικρών μετόχων, χωρίς να έχει προσωπικό επιχειρηματικό κέρδος από αυτήν.

Ήταν μέρος μιας νέας ομάδας διοίκησης που ανέλαβε τον όμιλο, μετά από συμφωνία με νέους επενδυτές (όπως ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Ντάνιελ Κρετίνσκι) για να μειωθούν τα χρέη. Για την ίδια, η θέση αυτή αποτελούσε μια προσπάθεια να μπει ενεργά στον κόσμο των μεγάλων επιχειρήσεων. Μέχρι τότε, δεν είχε δείξει ξανά δημόσια τέτοιο ενδιαφέρον.

Η είδηση έγινε γνωστή από διεθνή ΜΜΕ. Η επιχειρηματική οικονομική στήλη «La Minute Riches» έγραψε: Δισεκατομμυριούχος και αόρατη… Η Αθηνά Ωνάση, κληρονόμος του Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας, μόλις αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της “Groupe Casino” μετά από δύο χρόνια. Επίσημα, για “προσωπικούς λόγους”. Ανεπίσημα; Ένα πλήρες μυστήριο».

«Κληρονόμος μιας διπλής αυτοκρατορίας, (οικογένειες Ωνάση και Ρουσέλ) κορυφαία ιππέας και γυναίκα των σκιών… εμφανίζεται, ενεργεί και μετά εξαφανίζεται. Αλλά, τι κάνει αυτή η κληρονόμος σε αυτήν τη βιομηχανική επιχείρηση;”» κατέληγε η σχετική αναφορά.