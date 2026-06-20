Λαγοκέφαλος: Η γεωγραφική εξάπλωση του τοξικού εισβολέα στον χάρτη

Πώς «κατέλαβε» Κρήτη και Αιγαίο μέσα σε 20 χρόνια
Η εντυπωσιακή γεωγραφική εξάπλωση του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα νερά της Ελλάδας έχει δημιουργήσει πανικό στους λουόμενους και αποτυπώνεται σε έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος δείχνει τη χρονική και γεωγραφική πορεία του τοξικού ψαριού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ξεκινώντας από το 2005, τα δεδομένα του χάρτη δείχνουν πώς μέσα σε δύο δεκαετίες ο λαγοκέφαλος δημιούργησε πυκνούς πληθυσμούς στο Αιγαίο, αποτελώντας πλέον μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα, την τοπική αλιεία αλλά και τη δημόσια υγεία.
Ο ψηφιακός χάρτης της Google My Maps καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του θαλάσσιου είδους Lagocephalus sceleratus (ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα ως λαγοκέφαλος) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου Πελάγους.
Ο χάρτης έχει τίτλο «Lagocephalus sceleratus» και προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα).
Οι μπλε πινέζες που είναι συγκεντρωμένες γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό/Βόρειο Αιγαίο και τις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου, αντιπροσωπεύουν επίσημες καταγραφές εντοπισμού λαγοκέφαλων.
Δείτε εδώ αναλυτικά και διαδραστικά τις εμφανίσεις του λαγοκέφαλου.
Δίπλα από κάθε σημείο ή στην αριστερή στήλη αναγράφονται χρονιές (π.χ. 2005, 2006, 2012, 2020). Αυτό δείχνει τη χρονική εξέλιξη της εισβολής του είδους, ξεκινώντας από τις πρώτες καταγραφές στα μέσα της δεκαετίας του 2000 (το είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005).
Αυτή φτάνει μέχρι τα τελευταία έτη, αποτυπώνοντας το πώς «κατέλαβε» σταδιακά τις ελληνικές θάλασσες.
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