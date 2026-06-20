«Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα- Ακραία ζέστη σε Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία

«Ανάσες δροσιές» από τα 40άρια αναζητούν οι Γάλλοι
Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με Ισπανία, Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία να έχουν «παραδοθεί» στις αυξημένες θερμοκρασίες.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση.
Η Meteo-France προειδοποιεί ότι η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική και κεντρική Γαλλία. Η ίδια πρόγνωση υπάρχει και στις υπόλοιπες, αναφερόμενες χώρες της Ευρώπης. Πολλά διαμερίσματα της Γαλλίας, ενδέχεται να τεθούν σε κόκκινο συναγερμό, με το νέο επεισόδιο ακραίας ζέστης να συγκρίνεται με τον ιστορικό καύσωνα του Αυγούστου του 2003.
Σήμερα, τα δύο τρίτα των γαλλικών διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Η ένταση της ζέστης έχει οδηγήσει αρκετές δημοτικές αρχές να ακυρώσουν εκδηλώσεις της Γιορτής της Μουσικής που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.
Κάτοικοι του Παρισιού αλλά και τουρίστες, αναζητούν στον Σηκουάνα «ανάσες δροσιές».
Σε πορτοκαλί συναγερμό από τη ζέστη και η Βρετανία
Στη Βρετανία, το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες έως και 34°C. Μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο, έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.
Το Met Office εκτιμά ότι το ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμούς Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976, ενδέχεται να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Παράλληλα, η άνοιξη του 2026 ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία.
Σε κατάσταση επιφυλακής Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία
Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε ανατολικές περιοχές.
Στην Ελβετία, η Βασιλεία βρίσκεται σε συναγερμό επιπέδου 4, με προβλεπόμενες θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς. Στη Γενεύη, τα σχολεία για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.
Στη Γερμανία από την άλλη, η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση» σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.
Σε παρόμοια επίπεδα κινείται η θερμοκρασία και Ουγγαρία, Σλοβακία αλλά και Αυστρία με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες.
Στην Αυστρία, ο καύσωνας αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πρόσκαιρες διακοπές από ισχυρές καταιγίδες στις δυτικές ορεινές περιοχές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr