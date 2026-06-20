«Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα- Ακραία ζέστη σε Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία

Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, με Ισπανία, Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία να έχουν «παραδοθεί» στις αυξημένες θερμοκρασίες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση.

Η Meteo-France προειδοποιεί ότι η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική και κεντρική Γαλλία. Η ίδια πρόγνωση υπάρχει και στις υπόλοιπες, αναφερόμενες χώρες της Ευρώπης. Πολλά διαμερίσματα της Γαλλίας, ενδέχεται να τεθούν σε κόκκινο συναγερμό, με το νέο επεισόδιο ακραίας ζέστης να συγκρίνεται με τον ιστορικό καύσωνα του Αυγούστου του 2003.

Σήμερα, τα δύο τρίτα των γαλλικών διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Η ένταση της ζέστης έχει οδηγήσει αρκετές δημοτικές αρχές να ακυρώσουν εκδηλώσεις της Γιορτής της Μουσικής που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Κάτοικοι του Παρισιού αλλά και τουρίστες, αναζητούν στον Σηκουάνα «ανάσες δροσιές».