Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής που είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Πρωτοδικείου Πειραιά.

Το ένταλμα αφορά κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ενώ ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.