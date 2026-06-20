Χανιά: Τι συνέβη στη Σταυρούλα Λεβεντάκη- Ποιος είναι ο 43χρονος που κρατάνε και γιατί;

Την Τρίτη η απολογία του υπό το βάρος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας Χανίων ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύπετρο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της γυναίκας.
Ο άνδρας, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας που ζει και εργάζεται χρόνια στα Χανιά, θεωρείται το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη ζωντανή. Είχε παραμείνει καταζητούμενος για περίπου μιάμιση μέρα, αφού εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω του κινητό τηλέφωνο και αυτοκίνητο, δίνοντας διαστάσεις θρίλερ στις έρευνες. Κατά το διάστημα της αναζήτησής του, φέρεται να τηλεφώνησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ισχυριζόμενος ότι φοβάται για τη ζωή του.
Συνελήφθη αργά τη νύχτα της Παρασκευής για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς εντοπίστηκαν 13 δενδρύλλια κάνναβης. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
Ο δικηγόρος του, Γιάννης Τρικοίλης, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι ο εντολέας του δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, ούτε έχει κληθεί να καταθέσει ως ύποπτος για την υπόθεση εξαφάνισης. Ο 43χρονος έχει ήδη δώσει δύο καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας.
Μετά από περίπου μία ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών, οδηγήθηκε στα κρατητήρια, όπου θα παραμείνει έως την Τρίτη, οπότε και αναμένεται να απολογηθεί υπό το βάρος τυχόν νέων στοιχείων που θα έχουν προκύψει από τις εργαστηριακές αναλύσεις. Μέχρι τότε, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, δεν θεωρείται πιθανή η έκδοση εντάλματος σύλληψης για την υπόθεση εξαφάνισης, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
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