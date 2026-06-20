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Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους

Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό o Ομπράντοβιτς...

Σύμφωνα με τη σέρβικη ιστοσελίδα «TeleSport» το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ

Δημοσίευμα από τη Σερβία γνωστοποίησε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό δημοσιεύοντας και λεπτομέρειες γύρω από το συμβόλαιό του.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το όνομα των ημερών στην ευρωπαϊκή σκηνή με τον Παναθηναϊκό να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αποσπάσει την υπογραφή του κορυφαίου προπονητή που θα σημαίνει την επιστροφή του στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία.

Το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» κάνει λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, γράφει το gazzetta. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

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#tags Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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