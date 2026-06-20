Αχαΐα: Ανοδική πορεία επιχειρηματικότητας παρά τις δυσκολίες- Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ αποτυπώνουν μια σταθερά ανοδική πορεία της επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, με το α' εξάμηνο του 2026 να επιβεβαιώνει την τάση αυτή.

Στην Αχαΐα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 άνοιξαν 843 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν μόλις 8, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στο +835. Την εξαετία 2020–2026, το συνολικό ισοζύγιο ανέρχεται στο +8.087, με 8.127 νέες επιχειρήσεις έναντι 40 κλεισιμάτων, ενώ από το 2012 έως σήμερα έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ 14.471 νέες επιχειρήσεις με ισοζύγιο +14.370.

Αναλυτικά ανά έτος, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε ως εξής: +679 το 2020, +730 το 2021, +808 το 2022, +1.400 το 2023, +1.624 το 2024 και +2.011 το 2025.

Σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, το α' εξάμηνο του 2026 κατεγράφησαν 1.691 νέες επιχειρήσεις και 22 κλεισίματα, με ισοζύγιο +1.669. Το 2025 το ισοζύγιο έφτασε στο +4.000, έναντι +3.103 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 28,91%. Οι ενεργές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα ανέρχονται σε 53.620, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 4,65% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.

Από αυτές, 26.724 βρίσκονται στην Αχαΐα (2,48%), 15.818 στην Αιτωλοακαρνανία (1,22%) και 11.078 στην Ηλεία (0,95%).

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Κώστας Ζαφειρόπουλος, επισημαίνει μιλώντας στην εφημερίδα "Νεολόγος των Πατρών" ότι τα στοιχεία του ΓΕΜΗ δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικά, καθώς πολλές επιχειρήσεις που έχουν ουσιαστικά κλείσει παραμένουν εγγεγραμμένες στα μητρώα, επειδή οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να διαγραφούν λόγω οφειλών σε Εφορία και ΕΦΚΑ. «Δεν μπορεί, από τη στιγμή που μια επιχείρηση αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί, να συνεχίζουν να συσσωρεύονται χρέη και υποχρεώσεις που, έτσι κι αλλιώς, αδυνατεί να εξυπηρετήσει», τονίζει χαρακτηριστικά.