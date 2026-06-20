Πάτρα: 40χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του

Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Πάτρα για έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα πεσμένο εντός του διαμερίσματος. Ο 40χρονος παρελήφθη από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή των απαραίτητων ιατρικών βοηθειών.

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