Πάτρα: 40χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του

Στο νοσοκομείο μετά από άμεση επέμβαση αστυνομίας και ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Πάτρα για έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα πεσμένο εντός του διαμερίσματος. Ο 40χρονος παρελήφθη από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή των απαραίτητων ιατρικών βοηθειών.
*** Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει κρίση, μπορείτε να καλέσετε την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχικής Υγείας 10306, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο.
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