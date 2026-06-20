Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: 40χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του

Πάτρα: 40χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέ...

Στο νοσοκομείο μετά από άμεση επέμβαση αστυνομίας και ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ στην Πάτρα για έναν 40χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα πεσμένο εντός του διαμερίσματος. Ο 40χρονος παρελήφθη από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή των απαραίτητων ιατρικών βοηθειών.

*** Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει κρίση, μπορείτε να καλέσετε την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχικής Υγείας 10306, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο.

Ειδήσεις Τώρα

Το αίμα στην τηλεόραση και το πάτωμα ανήκει στη Σταυρούλα- Παραπέμπεται στον εισαγγελέα ο 43χρονος- ΒΙΝΤΕΟ

Έκλεψε φορτηγό στην Κόνιτσα, «φέσωσε» βενζινάδικο στα Γιάννενα και συνελήφθη τελικά στην Ιόνια Οδό

Εκκενώνεται το φαράγγι Σαμαριάς μετά τους σεισμούς στη Γαύδο, απομακρύνονται 566 άνθρωποι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα Αυτοκτονίας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c0\u03cc\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03b1 \u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03c4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1\u03c2"]
835300
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις