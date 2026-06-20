Πάτρα: Κλεμμένο από την Αττική το ΙΧ που κάηκε στην πλ. Πίνδου

Κλεμμένο από περιοχή της Αττικής φέρεται να ήταν το ΙΧ αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα, στην πλατεία Πίνδου στην Πάτρα, προσθέτοντας νέα διάσταση στο περιστατικό που ερευνούν οι αρχές.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Παρά τις προσπάθειές τους, το όχημα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετά ανάλογα περιστατικά στην πόλη. Το γεγονός ότι το όχημα φέρεται να ήταν κλεμμένο ενισχύει περαιτέρω το σενάριο της εκ προθέσεως πυρπόλησης, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί μέχρι στιγμής ασφαλή συμπεράσματα.