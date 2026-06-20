Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οδυνηρή αποκάλυψη για την οικογένεια της Ιουλίας

Εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 22-26.06.2026, από τις 22:00 μέχρι και τις 23:30.

Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οδυνηρή αποκάλυψη που αφορά την οικογένεια της Ιουλίας, την ίδια στιγμή που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο δικό της σπίτι, ανάμεσα στη σύγκρουση με τον Σταύρο και την αγωνία για τη Στέλλα. Η Ιουλία, βυθισμένη στο πένθος, καλείται να σταθεί όρθια για τα παιδιά της, ενώ η επαφή με τις αρχές και οι πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση βαραίνουν ακόμη περισσότερο την ψυχική της κατάσταση.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 23:30

Επεισόδιο 75: Η Ασπασία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οδυνηρή αποκάλυψη που αφορά την οικογένεια της Ιουλίας, την ίδια στιγμή που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο δικό της σπίτι, ανάμεσα στη σύγκρουση με τον Σταύρο και την αγωνία για τη Στέλλα. Η Ιουλία, βυθισμένη στο πένθος, καλείται να σταθεί όρθια για τα παιδιά της, ενώ η επαφή με τις αρχές και οι πρώτες πληροφορίες για την υπόθεση βαραίνουν ακόμη περισσότερο την ψυχική της κατάσταση.

Η Μελισσάνθη συγκλονίζεται από τα νέα και αναζητά στήριγμα στον Απόστολο, καθώς ένας εφιάλτης και η έντονη συναισθηματική φόρτιση την κάνουν να νιώθει πόσο εύθραυστες είναι οι βεβαιότητές της. Η Πολυξένη ζει τον έρωτά της με ένταση και αφοσίωση, την ώρα που πρόσωπα από το επαγγελματικό της περιβάλλον εκφράζουν επιφυλάξεις και της θυμίζουν ότι δεν βλέπουν όλοι τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Η Μαγδαληνή μαθαίνει για τον θάνατο του Φωκά και προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ, καθώς αντιλαμβάνεται ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται θα επηρεάσουν βαθιά τις σχέσεις και τις ισορροπίες ανάμεσα στις αδελφές.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τρίτη 23 Ιουνίου στις 23:30

Επεισόδιο 76: Η Ασπασία συγκρούεται ανοιχτά με τον Σταύρο μετά τις νέες πληροφορίες για την κατάσταση της Στέλλας, αρνούμενη να αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει πια περιθώριο ελπίδας και αποφασισμένη να συνεχίσει να παλεύει, ακόμη κι αν μείνει μόνη. Η Ιουλία ενημερώνεται από τη Χωροφυλακή ότι υπάρχουν πλέον ισχυρά στοιχεία για την υπόθεση του Φωκά, όμως η επιμονή της να παραμείνει στη Ρόδο φέρνει ένταση με τα πεθερικά της, που θέλουν να αποφασίσουν διαφορετικά για την κηδεία.

Η Μαγδαληνή δέχεται ένα απειλητικό τηλεφώνημα που αναμοχλεύει σκοτεινές υποθέσεις του παρελθόντος και την ωθεί να ζητήσει απαντήσεις, τόσο από τον Ιάκωβο και τον Οδυσσέα όσο και από την Τζένη, χωρίς όμως να καταφέρει να μάθει όσα ζητά. Η Πολυξένη ζει μια από τις πιο δυνατές της μέρες στη δουλειά, με την επαγγελματική της αυτοπεποίθηση να ανεβαίνει, την ώρα που η δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή την φέρνει ξανά στο επίκεντρο. Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται όταν μαθαίνει ότι ο γάμος του Άγγελου με τη Μαργκερίτ ακυρώνεται, γεγονός που την ταράζει βαθιά και την αναγκάζει να κάνει ένα τηλεφώνημα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 22:00

Επεισόδιο 77: Η Πολυξένη καταρρέει συναισθηματικά μετά από μια δύσκολη βραδιά και, ενώ προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο, η σχέση της με τον Θαλή αποκαλύπτει ξεκάθαρα πόσο άνιση και επισφαλής είναι. Η Ασπασία έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον Σταύρο για τη στάση τους απέναντι στη Στέλλα, με τις ενοχές, τον φόβο και την εξάντληση να τη φέρνουν στα όριά της. Η Ιουλία αποχαιρετά τον Φωκά στην κηδεία του και προσπαθεί να σταθεί δυνατή για τις κόρες της, την ώρα που η επαφή της με τον Πετράκο αφήνει ανοιχτά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Η Μαγδαληνή δέχεται μια απρόσμενη πρόταση από την Τερέζα που την φέρνει ξανά κοντά σε έναν κόσμο που είχε αφήσει πίσω, χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις της. Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς η παρουσία του Άγγελου και όσα της αποκαλύπτει την φέρνουν αντιμέτωπη με μια αλήθεια που δεν μπορεί πια να αγνοήσει, την ώρα που ο Απόστολος δείχνει αποφασισμένος να μην ακούσει.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 22:00

Επεισόδιο 78: Η Μαγδαληνή αισθάνεται το βάρος γύρω από την οικογένεια να μεγαλώνει, καθώς γεγονότα που δεν μπορεί να ελέγξει διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη ισορροπία της. Η Ασπασία παίρνει μια απόφαση που αλλάζει ριζικά τη σχέση της με τον Σταύρο, την ώρα που η κατάσταση της Στέλλας στο νοσοκομείο επηρεάζει κάθε τους κίνηση. Η Μελισσάνθη βιώνει την πιο οδυνηρή στιγμή της, καθώς η αγωνία για τον Άγγελο κορυφώνεται και την οδηγεί σε μια φυγή που φανερώνει πόσο μόνη αισθάνεται.

Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει το σπίτι όρθιο, διαχειριζόμενη το πένθος της κόρης της και τη δική της αδυναμία να αποδεχτεί την απουσία του Φωκά, ενώ η ανάγκη για αλλαγή γίνεται όλο και πιο πιεστική. Η Πολυξένη, εξαντλημένη ψυχικά και σωματικά, βρίσκει προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι της Μάρθας, με τη σχέση της με τον Θαλή και την επαγγελματική πίεση να τη βαραίνουν.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 23:30

Επεισόδιο 79: Η Ιουλία κάνει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά της να φτάσει στην αλήθεια για τον θάνατο του Φωκά, καθώς νέα στοιχεία και μια συνάντηση εκτός σπιτιού δείχνουν ότι η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι και απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς. Η Πολυξένη έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Θαλή, ζητώντας ξεκάθαρα όρια και παρουσία στη σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα μια επαγγελματική συνάντηση στο στούντιο την φέρνει αντιμέτωπη με κριτική που την αναγκάζει να δει τον εαυτό της πιο βαθιά.

Η Μελισσάνθη, συντετριμμένη από την απώλεια του Άγγελου, απομονώνεται και φτάνει επικίνδυνα κοντά σε γνώριμες διαδρομές του παρελθόντος, μέχρι που μια απρόσμενη συνάντηση λειτουργεί ως φρένο και υπενθύμιση των ευθυνών της. Η Ασπασία προσπαθεί να στηρίξει τις κόρες της μέσα στο νοσοκομείο, όταν μια σκληρή συζήτηση με τη Θεοδώρα την αναγκάζει να μιλήσει ανοιχτά για αποφάσεις που μέχρι τώρα απέφευγε. Η Μαγδαληνή ανησυχεί όλο και περισσότερο από την εξαφάνιση της Τερέζας και την αλλαγή στη συμπεριφορά του Οδυσσέα, καθώς νιώθει ότι η αναζήτηση της αλήθειας αρχίζει να απειλεί και τη δική της ισορροπία.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 23:00

Επεισόδιο 80: Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση μετά τον θάνατο του Άγγελου, ενώ μια απρόσμενη επίσκεψη στο Ίδρυμα την φέρνει αντιμέτωπη με εκκρεμότητες που βαραίνουν το παρόν και το μέλλον της. Η Ιουλία συνεχίζει αθόρυβα την αναζήτηση της αλήθειας για τον Φωκά, όμως η πίεση στο σπίτι μεγαλώνει, καθώς η Ευανθία αρχίζει να υποψιάζεται ότι της κρύβουν πράγματα και η υγεία του Κυριάκου γίνεται πηγή νέας ανησυχίας. Η Ασπασία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στη φροντίδα της Στέλλας και τη νέα πραγματικότητα με τον Σταύρο, ενώ μια συζήτηση με την πεθερά της την βοηθά να δει τον χωρισμό τους με μεγαλύτερη καθαρότητα.

Η Μαγδαληνή προβληματίζεται έντονα από τη στάση του Οδυσσέα και την παρουσία του Αλέξανδρου, καθώς η εξαφάνιση της Τερέζας και ένα προσωπικό περιστατικό την κάνουν να νιώθει όλο και πιο εκτεθειμένη. Η Πολυξένη έρχεται πιο κοντά στον Θαλή, όμως μια συζήτηση για το μέλλον και τις επιλογές ζωής αποκαλύπτει διαφορές που δεν μπορούν πια να αγνοηθούν.