Το σόι σου: Η Αλεξάνδρα παθαίνει εμμονή με μια διάσημη εικαστικό

Εξελίξεις στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 21:00 το βράδυ.

Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει πως πριν πολλά χρόνια στο οικόπεδο του σπιτιού της έμενε μια διάσημη εικαστικός του προηγούμενου αιώνα, η Πηνελόπη Βοϊβόγκα. Σταδιακά αρχίζει να παθαίνει μια μορφή εμμονής με οτιδήποτε αφορά τη Βοϊβόγκα και τότε εμφανίζονται η Μπέλα, ένα μέντιουμ, μια σφαίρα και ένας αστυνομικός για να αποτελειώσουν την κατάσταση.

Το σόι σου: Πέμπτη 25 Ιουνίου

Επεισόδιο 55: «Ανώτερη σύνδεση» – Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει πως πριν πολλά χρόνια στο οικόπεδο του σπιτιού της έμενε μια διάσημη εικαστικός του προηγούμενου αιώνα, η Πηνελόπη Βοϊβόγκα. Αυτή η πληροφορία φυσικά δεν την αφήνει ανεπηρέαστη, ειδικά όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με την προκάτοχο της. Σταδιακά αρχίζει να παθαίνει μια μορφή εμμονής με οτιδήποτε αφορά τη Βοϊβόγκα και τότε εμφανίζονται η Μπέλα, ένα μέντιουμ, μια σφαίρα και ένας αστυνομικός για να αποτελειώσουν την κατάσταση…