Άγιος έρωτας: Χλόη και Νικόλαος παντρεύονται

Η σειρά «Άγιος έρωτας» ολοκληρώνεται φέτος και το τέλος σύμφωνα με spoiler του «MyTV» πρόκειται να είναι ευτυχισμένο για τον Νικόλαο και τη Χλόη.

Όπως θα δούμε στο φινάλε του «Άγιου έρωτα» η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του δικαστηρίου είναι ηλεκτρισμένη και όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα τις τελευταίες τοποθετήσεις, γνωρίζοντας πως η υπόθεση του Παύλου έχει ήδη αφήσει βαθιά τραύματα σε πολλούς ανθρώπους. Η απόφαση του δικαστηρίου θα καθορίσει τη ζωή όλων καθών περιμένουν ο άνθρωπος που πλήγωσε ανεπανόρθωτα όλους τους οικείους του και τους κατέστρεψε τη ζωή να τιμωρηθεί.

Ο Βεργάδης δηλώνει ανοιχτά πως ο Παύλος είναι ένοχος. Η παραδοχή αυτή προκαλεί αναταραχή στην αίθουσα. Ψίθυροι ακούγονται παντού και πολλοί πιστεύουν πως η υπόθεση έχει πλέον τελειώσει. Ωστόσο, ο δικηγόρος συνεχίζει και κάνει μια ακόμα πιο απρόσμενη παρέμβαση. Ζητά να μην καταδικαστεί ο Παύλος, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του συνδέονται με σοβαρή ψυχική ασθένεια και πως η αντιμετώπισή του πρέπει να είναι διαφορετική. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, όμως η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται λίγο αργότερα.

Ο Αντρέας, βλέποντας όσα συμβαίνουν, παίρνει μια απόφαση που αλλάζει οριστικά τη ζωή του. Πιστεύει βαθιά ότι τα εγκλήματα πρέπει να πληρώνονται και δεν αντέχει άλλο να κρύβεται πίσω από σιωπές και δικαιολογίες. Μπροστά σε όλους, ομολογεί τη δική του εμπλοκή στο κύκλωμα λαθρεμπορίου. Η παραδοχή του πέφτει σαν βόμβα. Όσοι βρίσκονται στην αίθουσα μένουν άφωνοι, καθώς ένας ακόμα άνθρωπος αποφασίζει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Η Χριστίνα νιώθει τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Ο άνθρωπος που αγαπά αποκαλύπτει ένα μυστικό που ανατρέπει τα πάντα.

Ο Χάρης παρακολουθεί συγκλονισμένος και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τη νέα πραγματικότητα. Οι βεβαιότητες καταρρέουν μέσα σε λίγα λεπτά και η αλήθεια αποδεικνύεται πιο επώδυνη απ’ όσο μπορούσαν όλοι να φανταστούν. Όταν τελικά ανακοινώνεται η απόφαση του δικαστηρίου, το σοκ είναι γενικευμένο. Οι προσδοκίες πολλών διαψεύδονται και οι ισορροπίες αλλάζουν ξανά. Ανάμεσα σε εκείνους που δυσκολεύονται να αποδεχτούν τις εξελίξεις βρίσκεται και ο Νικόλαος. Το βλέμμα του σκοτεινιάζει. Δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν όπως αποφάσισαν οι δικαστές. Αντίθετα, μοιάζει έτοιμος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.