Το παιδί: Ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση σε Πέτρο και Βουντού

Η Βάνα ανοίγεται στην Άρτεμη για τον Παντελή, δείχνοντάς της πως θα είναι στο πλευρό της ό,τι κι αν γίνει
Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά έρχονται στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί» που θα προβληθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη (22-23.06.2026) στις 23:00 το βράδυ.
Η Άρτεμις και οι υπόλοιποι καταφθάνουν στο σημείο όπου βρίσκουν τον Πέτρο και τον Βουντού σοβαρά τραυματισμένους. Στο νοσοκομείο, ο Πέτρος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Άρτεμις έρχεται αντιμέτωπη με τους χειρότερους φόβους της. Οι χωριανοί προσπαθούν να καταλάβουν ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, ενώ η Μαίρη αγωνιά για τον Βουντού.
Το παιδί: Δευτέρα 22 Ιουνίου
Eπεισόδιο 144ο. Η Άρτεμις και οι υπόλοιποι καταφθάνουν στο σημείο όπου βρίσκουν τον Πέτρο και τον Βουντού σοβαρά τραυματισμένους. Στο νοσοκομείο, ο Πέτρος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Άρτεμις έρχεται αντιμέτωπη με τους χειρότερους φόβους της. Οι χωριανοί προσπαθούν να καταλάβουν ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, ενώ η Μαίρη αγωνιά για τον Βουντού. Ο Δημήτρης έρχεται κοντά με την Ιρίνα και τη Σοφία, ενώ η Ανθούλα εκμυστηρεύεται στον Γιάννη τις ανησυχίες της σχετικά με τη σχολή που θα διαλέξει. Τέλος, η Βάνα ανοίγεται στην Άρτεμη για τον Παντελή, δείχνοντάς της πως θα είναι στο πλευρό της ό,τι κι αν γίνει.
Το παιδί: Τρίτη 23 Ιουνίου
Eπεισόδιο 145ο. Η κατάσταση του Πέτρου παραμένει κρίσιμη, προκαλώντας ανησυχία σε όλο το χωριό και ιδιαίτερα στην Άρτεμις. Η Λίτσα και ο Τόλης φοβούνται πως η Άννα δεν θα θέλει να έρθει στο χωριό αν μάθει για την έκρηξη. Ο Βουντού ξυπνάει με τη Μαίρη στο πλευρό του και μαθαίνει από εκείνη τι συνέβη. Ο Γερμανός αποκαλύπτει στη Βάνα τον καβγά του με τη Μαρία Τερέζα, ενώ η Ιρίνα μπαίνει σε σκέψεις μετά από μια συζήτηση με τον Δημήτρη. Παράλληλα, η Μαίρη και η Μίνα μαθαίνουν πως ένα άλλο δίδυμο ετοιμάζει παρόμοια εκπομπή με εκείνες, ενώ ο Δημήτρης δυσκολεύεται στην ιδέα πως η Ανθούλα θα φύγει για σπουδές.
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