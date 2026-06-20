Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΑΘΗ χήρα ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΛΜΟΥΚΗ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
Τα παιδιά της: Κωνσταντίνα και Σταύρος Στεφανόπουλος, Αικατερίνη και Άγγελος Κλάψης
Τα εγγόνια της: Παναγιώτα, Αγάθη, Αντωνία
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας πατέρα & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 86
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στην Κάτω Δροσιά {Αγραπιδιές} Τριταίας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Γεωργία & Ιορδάνης,
Κωνσταντίνος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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