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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΓΑΘΗ χήρα ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΛΜΟΥΚΗ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

Τα παιδιά της: Κωνσταντίνα και Σταύρος Στεφανόπουλος, Αικατερίνη και Άγγελος Κλάψης

Τα εγγόνια της: Παναγιώτα, Αγάθη, Αντωνία

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας πατέρα & θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 86

Θανόντα  κηδεύουμε Κυριακή 21-6-2026 και ώρα  1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στην Κάτω Δροσιά {Αγραπιδιές} Τριταίας 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:Γεωργία & Ιορδάνης,

Κωνσταντίνος

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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Πένθη
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