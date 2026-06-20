Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21-6-2026

Κηδείες - Πένθη

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στην Κάτω Δροσιά {Αγραπιδιές} Τριταίας

Τα παιδιά της: Κωνσταντίνα και Σταύρος Στεφανόπουλος, Αικατερίνη και Άγγελος Κλάψης

Κηδεύουμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 6 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

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