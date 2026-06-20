Οδύνη και δάκρυα στην κηδεία του Σωτήρη Τσόγκα- Συντετριμμένη η σύζυγός του Μαίρη Ραζή- ΦΩΤΟ

Στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου είπαν το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό που έσβησε ξαφνικά στα 75 του χρόνια
Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου για να αποχαιρετήσουν τον ηθοποιό Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.
Από νωρίς στο κοιμητήριο βρέθηκε και η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή, εμφανώς συγκινημένη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα που τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Η απώλεια που σκόρπισε θλίψη
Η είδηση του θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στο θέατρο και την υποκριτική.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίς μεσημέρι του Σαββάτου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο.
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