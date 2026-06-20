Οδύνη και δάκρυα στην κηδεία του Σωτήρη Τσόγκα- Συντετριμμένη η σύζυγός του Μαίρη Ραζή- ΦΩΤΟ

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου για να αποχαιρετήσουν τον ηθοποιό Σωτήρη Τσόγκα, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Από νωρίς στο κοιμητήριο βρέθηκε και η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή, εμφανώς συγκινημένη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα που τη στηρίζουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η απώλεια που σκόρπισε θλίψη

Η είδηση του θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στο θέατρο και την υποκριτική.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίς μεσημέρι του Σαββάτου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να δίνουν το «παρών» για το τελευταίο αντίο.